Corsisti minacciati, il presidente della Omnia a processo

Avrebbe chiesto ai corsisti di pagare una rata del corso, altrimenti non avrebbero avuto la certificazione per dare l'esame finale e non sarebbero diventati operatori sociosanitari. Alla sbarra per tentata estorsione il presidente di Omnia, Fondazione onlus, un 55enne nato a Viterbo ma residente nel settentrione. Lo hanno denunciato dodici corsisti, difesi dall'avvocato del foro di Viterbo Dominga Martines. I fatti vanno dal marzo 2014 allo stesso mese del 2015. In quel periodo le parti offese, di cui solo sette si sono costituite parti civili, frequentavano un corso per diventare operatori sociosanitari. Il pagamento del quale doveva avvenire in tre rate. Ma quando mancava poco alla fine delle lezioni, successe qualcosa di anomalo: la Fondazione Omnia - l'ente con sede legale a Roma e luogo di esercizio a Montalto di Castro e a Viterbo - che erogava il corso di formazione per Oss, iniziò ad avere problemi finanziari, incappando anche in istanze di pignoramento. Ebbene, a sette corsisti fu negato l'accesso agli esami finali. Secondo la direzione dell'Omnia perché i sette non avrebbero corrisposto l'ultima rata del corso, ma per la pubblica accusa perché queste somme erano state erogate ma pignorate dal tribunale di Civitavecchia. Nel decreto del tribunale di Viterbo che dispone il giudizio (gup Francesco Rigato) si legge che il presidente della Omnia commetteva "atti idonei a costringere alcuni partecipanti al corso a corrispondere nel periodo agosto-settembre 2014 la seconda rata di 800 euro ciascuno". Il tutto, "minacciandoli" che se non avessero pagato "la Fondazione non avrebbe rilasciato loro la certificazione di ammissibilità per partecipare all'esame finale". Successivamente, si legge ancora nel decreto di rinvio a giudizio, la Omnia avrebbe permesso da un lato "l'effettuazione degli esami finali ai corsisti il 21 e 22 maggio 2015", e dall'altro avrebbe consegnato loro "i relativi diplomi necessari a partecipare ai concorsi pubblici il 29 gennaio 2016, soltanto a seguito di versamento da parte dei corsisti del saldo-prezzo, che costituiva deposito fiduciario cauzionale". I corsisti hanno presentato l'esposto il 13 maggio 2015. Dopo l'informativa di reato della polizia giudiziaria e la documentazione allegata, Rigato ha rinviato a giudizio il presidente della Omnia. Ieri c'è stata la prima udienza davanti al giudice Elisabetta Massini. La quale ha ammesso le prove e rinviato al 9 dicembre per sentire i testimoni della Procura.