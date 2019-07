Bollette in ritardo, proteste a Ronciglione

Da mesi, e in questi ultimi giorni ancor di più, alcune zone periferiche e residenziali di Ronciglione, quali Punta del Lago, Poggio Cavaliere, Vasiano e Chianello, risentono di un grave disservizio. Non arrivano lettere a domicilio. Considerando il fatto che nel 2019 nessuno più scrive missive, si tratta ovviamente di bollette Enel, Tim, Eni, acqua, rifiuti. Non recapitate affatto oppure in ritardo, con le conseguenze del caso: non vengono pagate e a casa arrivano solleciti e multe.