Gianfranco Fiorita non potrà più fare il dentista. Infatti, la Cassazione ha confermato la radiazione inflittagli dall’ordine dei dentisti. Fiorita è stato condannato in primo grado da poche settimane per essere scappato nel 2010 con i soldi dei clienti. Dopo essere stato coinvolto nel procedimento penale, il 29 luglio 2014 arriva la sanzione disciplinare dell’Albo dei dentisti di Viterbo.

Contro questa decisione ha fatto ricorso Fiorita, attraverso il suo legale Roberto Alabiso. Il quale, nel settembre 2017 aveva promosso un ricorso in Cassazione per annullare il provvedimento disciplinare. Ma la seconda sezione civile della suprema corte (con sentenza pubblicata il 28 giugno scorso) ha detto no al ricorso, sancendo la radiazione permanente.

Nella sentenza della Cassazione si legge che i dentisti di Viterbo hanno ritenuto Gianfranco Fiorita colpevole di avere tenuto “condotte contrarie al decoro e al corretto esercizio della professione” per la contestazione del reato di appropriazione indebita aggravata. Il tutto in relazione “all’incasso (sotto forma di erogazione di finanziamento) di compensi per cure odontoiatriche non eseguite o non ultimate e all’impossessamento di somme di denaro in danno di colleghi e altri operatori economici”.

E ancora: “Con decisione depositata il 12 luglio 2017, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto il ricorso del Fiorita – scrivono i giudici della Cassazione -. La Commissione centrale ha rilevato che legittimamente il consiglio dell’Ordine aveva assunto la determinazione di portare avanti l’accertamento di propria competenza, ritenendo che fosse ascrivibile al sanitario la responsabilità di una condotta disdicevole al decoro e alla deontologia professionale”.

Per questi motivi, la suprema corte ha rigettato il ricorso, condannando Gianfranco Fiorita a pagare le spese “del giudizio di legittimità che vengono liquidate in complessivi 4.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori come per legge”.