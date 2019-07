Il pm chiede 15 anni per Pavani

Chiesti 15 anni e 4 mesi per il 32enne di Corchiano Stefano Pavani. Il quale è accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi ai danni di un uomo di origini salernitane, Daniele Barchi. Che, allora 42enne, fu trovato morto il 22 maggio 2018 nel suo appartamento in via Fontanella del Suffragio. Il 10 luglio prossimo è stata fissata la sentenza. Ora la difesa punta all’infermità totale di mente che comporterebbe la non imputabilità.

Ieri mattina, nell’aula 1 del tribunale, nel processo col rito abbreviato il gup Savina Poli ha ascoltato le ragioni del pm Stefano D’Arma e quelle degli avvocati Luca Paoletti, difensore di Pavani, e Pasqualino Magliuzzi, legale di parte civile dei genitori adottivi della vittima, anche loro presenti in aula.

Tutto nasce in seguito a un episodio di sangue accaduto nel centro storico di Viterbo la notte tra il 20 e il 21 maggio del 2018. Il che ha portato in carcere Pavani, con l’accusa di aver ucciso volontariamente Daniele Barchi, che lo aveva ospitato nel suo appartamentino. Fu la ex ragazza di Pavani a far iniziare le indagini, chiamando la polizia.

Dopo l’arresto (l’imputato è in carcere dal 23 maggio dell’anno scorso) ci sono state le perizie psichiatriche di alcuni specialisti. La dottoressa viterbese Cristiana Morera parlò di “disturbo della personalità, in misura tale da far scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere”. Nell’udienza del 20 febbraio scorso, il gup assegnò altre perizie: al professor Giovanni Battista Traverso e allo psichiatra Roberto Biagiotti nominati dal tribunale; alla psicologa Miria Brinchi e allo psichiatra Stefano Ferracuti nominati dalla difesa; al professor Marco Zanasi, anche lui psichiatra, perito della parte civile. In sintesi, il pool di psichiatri ha definito Pavani parzialmente incapace di intendere e di volere. Periti che lo hanno incontrato nel carcere di Mammagialla: l’imputato del delitto del Suffragio è quindi affetto da seminfermità mentale che non escluderebbe la sua punibilità. Proprio su questo punto cerca di avere soddisfazione l’avvocato difensore di Pavani. Che a conclusione della sua arringa di quasi un’ora ha chiesto al giudice l’infermità totale per il suo assistito: Pavani sarebbe non imputabile. In subordine, il montefiasconese avvocato Paoletti ha chiesto la riqualificazione dell’accusa in omicidio preterintenzionale con l’esclusione delle aggravanti, in modo da ridurre la misura della pena. La prossima settimana ci potranno essere le eventuali anche se improbabili repliche delle parti. Quindi il giudice pronuncerà la sentenza. Sarà fatta luce, almeno in primo grado, su uno dei tanti casi efferati che negli ultimi mesi stanno facendo conoscere Viterbo per un insolito clima di violenza.