Furto in casa di Angelo Peruzzi

I carabinieri di Blera hanno arrestato un 17enne di origini sudamericane per concorso in furto aggravato e ricettazione e per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è scaturita dal furto all’interno dell’abitazione di Angelo Peruzzi, ex portiere della Nazionale di calcio. Un guardiaparco si è insospettito avendo sentito l'allarme dell'abitazione suonare e sapendo che il proprietario era all'estero, ha poi notato il ragazzo fermo in auto che, vedendo l'uomo andare verso di lui, è scappato Il guardiaparco ha allertato i carabinieri che hanno inseguito il giovane fino a Civitella dove lo hanno fermato e arrestato. Si cerano i complici. Per il giovane sono scattate subito le manette ed è stato associato presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Roma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile della Capitale.