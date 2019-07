Il cordoglio degli amici per il giovane annegato: "Riposa in pace campione"

"Lo vogliamo immaginare così al cospetto del Signore con quelle enormi cuffie rosse e quel sorriso inconfondibile... Riposa in pace campione...". Così la società Ssd Calcio Tuscia ricorda Joshua Anyanwu, il 17enne morto a Capodimonte dopo un tuffo al lago. "E' con grande sgomento e dolore che accogliamo la notizia della morte del giovane Joshua Anyanwu - scrive la società nella propria pagina Facebook - ragazzo che ha militato nelle nostre file e che ricordiamo come persona educata e perbene, tutta la società si stringe al dolore della famiglia e degli amici". Il ragazzo era al lago con un gruppo di amici, quando si è tuffato ed è stato colto da malore. I soccorsi sono stati immediati e il giovane era stato rianimato. Ma il suo cuore non ha retto ed è morto durante il trasporto in ospedale.