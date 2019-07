Giovane nigeriano annega nelle acque del lago di Bolsena

Un ragazzo di 17 anni è annegato nelle acque del lago di Bolsena. Vani i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo. La tragedia si è verificata a Capodimonte, dove il giovane si trovava in compagnia di un gruppo di amici. Il 17enne è stato visto in acqua in difficoltà. Gli amici che erano con lui lo hanno soccorso. A riva è stato rianimato per molto tempo ma non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo, di origini nigeriane, viveva con la famiglia a Bagnaia.