Incendio vicino al lago

I vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti verso l'ora di pranzo del 30 giugno per domare un incendio che era divampato a bordo strada in una zona tra Marta e Capodimonte, vicino al lago. E' intervenuta una squadra di Viterbo. Ad incendiarsi un'area di qualche centinaio di metri di sterpaglie. Il fuoco è stato domato in pochi minuti.