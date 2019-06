Processo per la morte del sedicenne annegato in piscina

Quattro anni fa morì risucchiato dal depuratore di una piscina in Provenza. Il 30 giugno amici e parenti ricorderanno Giuseppe Centamore, il ragazzo che ha perso la vita il 30 giugno del 2015 nella piscina del residence Le Petite Camargue a Aigues-Mortes, trenta chilometri da Nimes. Alle 18,30, presso la Basilica della Madonna della Quercia è in programma una messa. Intanto il 24 con un provvedimento della Corte di Appello di Nimes è stato disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo di due società - La Petite Camargue (proprietaria del residence dove è avvenuto l’incidente) e la Diffazur (costruttrice della piscina) - e del presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda proprietaria della struttura ricettiva, Sauvaire Bernard. Il processo dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2020.

L’inchiesta per la morte del sedicenne, studente del liceo Buratti, è stata piuttosto travagliata. In quattro anni sono cambiati tre giudici istruttori e ci sono state diverse richieste di indagini avanzate dalle difese. In ogni caso la Corte di appello di Nimes ha ritenuto “gravi e univoci” gli elementi per avviare il processo verso le società e il responsabile della proprietà del residence. In prima istanza il giudice istruttore aveva rinviato a giudizio le due sole società perché non erano stati identificati dei responsabili tra le persone fisiche.

Contro quell’esito, tuttavia, si è battuta la famiglia di Giuseppe come racconta il padre Salvatore: “A quell’abberrante dispositivo ci siamo opposti grazie alla tenacia del nostro difensore in Francia, l’avvocato Jean Pierre Cabanes, cui va tutta la nostra gratitudine per la vicinanza e la dedizione al caso, nonché della Procura generale di Nimes che, proponendo appello alla discutibile sentenza del giudice istruttore, ha perorato la causa in Corte d’appello che, come detto, si è pronunciata per il nuovo rinvio a giudizio”.

La famiglia della vittima non nasconde l’amarezza per l’atteggiamento dei soggetti implicati nella vicenda. “Nessuno, e si ribadisce nessuno, ha mai inteso porgerci un minimo di scuse, tutti si sono dichiarati innocenti e non responsabili di quanto è accaduto, tranne la società Diffazur che, in sede di istruttoria, ha ammesso, limitatamente alla persona giuridica, le responsabilità imputate dall’accusa”.

Papà Salvatore parla di un “pietoso scaricabarile” tra le due società coinvolte: “Si sono accusati reciprocamente delle responsabilità, è stato uno spettacolo veramente pietoso”.

Giuseppe Centamore morì annegato dopo che era stato risucchiato a fondo, nella grande piscina del residence, da uno dei sistemi per la depurazione dell’acqua. Morì nell’ospedale di Nimes poche ore dopo l’incidente.