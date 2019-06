Scontro con il trattore, indagato il conducente dell'auto

E’ indagato per omicidio stradale il quarantenne che era alla guida della Golf che venerdì mattina si è scontrata con il trattore condotto dal 79enne Rinaldo Massaccesi che, in seguito allo scontro, ha perso la vita. Dopo l’invio della prima informativa dei carabinieri di Civita Castellana è stato aperto il fascicolo e le indagini sono state delegate ai militari dell’Arma della Compagnia civitonica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che è avvenuto alle 5,30 di venerdì in via Corchiano. Secondo la primissima ricostruzione la Golf avrebbe colpito il mezzo agricolo nella parte posteriore e in particolare sul piccolo rimorchio che era attaccato al traino. Rimorchio che ribaltandosi avrebbe colpito il 79 alla guida del trattore. Una ricostruzione da confermare con indagini e accertamenti tecnici ed è per questo che l’uomo alla guida dell’altro mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati. Per dargli modo di nominare dei consulenti di parte durante gli accertamenti irripetibili.