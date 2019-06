Morgan ringrazia Sgarbi: “Pronto a trasferirmi"

Il cantante, musicista, poeta e scrittore Marco Castoldi, in arte Morgan, ringrazia Vittorio Sgarbi per l’offerta del secondo piano di Villa Savorelli di Sutri come abitazione - dopo la sfratto dalla casa di Monza dove l’artista viveva fino a qualche giorno fa - e fa sapere che è pronto a trasferissi e ad aderire all’idea del sindaco-critico di aprire nella storica dimora un’accademia della musica.

L’artista - come riporta l’agenzia Adn Kronos - ha rivolto “un grande grazie a Vittorio Sgarbi, quello che ha fatto è una cosa bella e importante”. Il sindaco, secondo il musicista, “ha colto nel segno e cioè che si tratta di una questione politica. La faccenda in fondo è divisa in due parti: La prima è quella del 'cittadino uomo' che perde la prima casa e la seconda è quella del luogo di lavoro di un musicista in quanto artigiano”.

Parlando della casa di Monza l’artista sottolinea: “Le mie cose sono lì e non si devono portare via, sto facendo una battaglia per questo. Se uno conoscesse cosa è la musica saprebbe che non è una qualcosa di astratto, ma è un'onda sonora. La musica è registrata con dei microfoni, è scritta con dell'inchiostro su carta, oppure sul computer ma quando viene registrata veramente serve uno spazio fisico. Uno studio di registrazione è un luogo che ha il suono, è l'essenza di una scrittura, di un modo di concepire il timbro e la musica. Un animale vive dove c'è il clima adatto per lui, stessa cosa per lo strumento musicale”.

Morgan ha replicato anche al ministro Bonisoli, che aveva detto “se davvero è una casa-museo sarebbe potuto rstare a fare il custode”, dicendo “con lui una chiacchierata ce la farei volentieri visto che il suo Ministero si dice interessato all'innovation'', aggiungendo “ai tempi di Giovanni Spadolini un ministro non avrebbe mai fatto ironia su Pier Paolo Pasolini o Domenico Modugno come ha fatto con me Bonisoli, sul mio sfratto, lui sta sfottendo un cittadino che è rimasto senza casa, non so se si rende conto. Visto che lui è una persona così di spirito colgo questa sua ironia e gli dico: prima c'è il cazzeggio, poi c'è l'approfondimento, mi può dire quale posizione assume veramente? e prima di approfondire si informi di chi sono io. Se non ha tempo di leggere i libri che ho scritto si faccia fare dei riassunti dai suoi collaboratori e se non ha tempo di ascoltare i miei dischi le 'prescrivo' almeno due canzoni, poi ne riparliamo'''. Il fatto è, ha concluso Morgan, “che l’arte in Italia non la si vede e quindi non la si può curare né la si può proteggere e usare”.