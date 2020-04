Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani del 12 aprile: sono 160 i ricoverati positivi.

L'istituto romano specializzato nelle malattie infettive, punto di riferimento della lotta al Covid-19 nel Lazio, ha diramato la consueta nota giornaliera. Sono 160 i positivi ricoverati, di questi 23 hanno bisogno di un supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a casa o in altre strutture sono 263.



Nel bollettino c'è anche un messaggio per la Pasqua: "In questa giornata particolare desideriamo dedicare, a nome di tutta la Comunità Clinica e Scientifica dello Spallanzani, un pensiero affettuoso di vicinanza e solidarietà a tutti coloro che hanno in questo momento, in Italia, propri congiunti ricoverati soprattutto ai parenti di pazienti che non ce l'hanno fatta. Vi abbracciamo uno ad uno, virtualmente, mentre continuiamo il nostro lavoro al servizio della persona".