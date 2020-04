Coronavirus, le sirene delle forze dell'ordine per omaggiare i sanitari di malattie infettive di Belcolle.

Gli equipaggi delle forze dell'ordine di Viterbo hanno accompagnato il vescovo monsignor Lino Fumagalli che l'11 aprile si è recato sotto alla palazzina D dio Belcolle per benedire medici, infermieri e tecnici impegnati in prima linea contro il Covid-19.

"Le nostre sirene hanno echeggiato per omaggiare il personale sanitario in servizio presso il reparto malattie infettive dell'ospedale Belcolle di Viterbo, particolarmente impegnato insieme ai volontari, per l'emergenza sanitaria in atto. Con noi i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Al termine dell'iniziativa, la benedizione del Vescovo monsignor Lino Fumagalli che, dall'esterno, ha inteso portare il suo augurio pasquale e il suo conforto ai ricoverati Covid", si legge nel messaggio pubblicato su profilo Facebook della Questura di Viterbo dove è stato pubblicato un video.