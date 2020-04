Coronavirus, nella Regione Lazio si partirà con 300 mila test sierologici. L'annuncio dell'assessore D'Amato.

Per approfondire leggi anche: E' di 58 anni l'età media delle persone positive

La notizia è stata data durante la conferenza stampa che si è svolta nella mattinata dell'11 aprile all'istituto Spallanzani alla quale hanno partecipato l'assessore D'Amato e il presidente della Regione Nicola Zingaretti. "Partiremo a breve con almeno 300 mila test sierologici dando priorità a personale sanitario, Rsa e forze dell'Ordine. Parliamo di blocchi importanti ed è un intervento che partirà nei prossimi giorni una volta definite le metodologie a livello nazionale, alle quali ci atterremo, ma quantitativamente faremo uno sforzo in più che impegnerà il sistema sanitario regionale ma sarà importante per capire il livello di diffusione del virus", ha detto l'assessore D'Amato.