Coronavirus, i terapisti di neuropsichiatria infantile della Asl di Viterbo raggiungono i terapisti a casa

Coronavirus, i terapisti di neuropsichiatria infantile della Asl di Viterbo raggiungono i bambini a casa.

Da questa settimana, presso il distretto A della Asl, la sezione di Montefiascone/Acquapendente della Neuropsichiatria infantile ha attivato il progetto “Passo io da te”. Attraverso l’iniziativa, il terapista, con gli adeguati dispositivi di protezione, si reca a casa dei bambini, che ha seguito in terapia in ambulatorio fino alla prima settimana di marzo, per consegnare un pacchetto regalo, senza entrare in casa, ma lasciandolo nelle porte di ingresso.

Il pacco contiene schede, giochi e attività, pensati, costruiti e preparati per ogni singolo bambino, per continuare a fare terapia in casa e, soprattutto, per mantenere un legame con il servizio e con gli operatori che conosce. Il bambino trova anche qualcosa in prestito e attività da fare insieme con il terapista, ma ognuno dalla propria casa. Il primo pacco sta arrivando in questi giorni con l’indicazione che venga scartato il giorno di Pasqua.