Coronavirus, triage via telefono da Viterbo e Bergamo: impegnati due medici di Civita, moglie e marito.

Due medici in prima linea. Sette giorni su sette e h24. Sono Domenico Parroccini e la moglie Patrizia Pompei, il fronte è quello della guerra al coronavirus. Trincea lombarda, la più cruenta e impegnativa. I coniugi Parroccini, entrambi medici di base, lui anche dentista, sono stati “arruolati” del dottor Maurizio Maggioni dell’Aiola, un’associazione nazionale degli odontoiatri (di cui Parroccini è vicepresidente), che a sua volta ha aderito all’iniziativa promossa dal club Rotary 2042 di Bergamo insieme al 112 e all’Areu, l’azienda lombarda dell’emergenza, corrispettivo del nostro Ares 118.

Si tratta di un triage telefonico: in pratica i due dottori, dai loro studi o dalla loro casa a Civita Castellana, tramite un numero verde che smista le chiamate a un plotone di 100 tra medici di famiglia e dentisti, forniscono assistenza continua, giorno e notte, a tutti i cittadini bergamaschi o lombardi che hanno il coronavirus ma stanno a casa, che temono di averlo contratto oppure che sono guariti ma ne portano ancora le ferite. Più nella psiche che nei polmoni, come spiega la dottoressa Pompei: “Ricevo chiamate da parte di molte persone che sono uscite indenni nel fisico dalla malattia ma che sono cadute in un altro inferno, quello della depressione. O perché hanno congiunti intubati o perché stanno vivendo qualcosa di molto simile ai traumi post bellici”.

La dottoressa fa l’esempio di una commessa di un supermercato lombardo: scampata al virus curandosi in casa, non è sfuggita però alla depressione: “Per telefono mi raccontava dello sguardo terrorizzato che notava nelle persone in fila alla cassa. Noi non ci rendiamo conto di qual è la situazione in Lombardia. Lì sono veramente in guerra”.

Domenico Parroccini conferma: “Il personale medico lombardo - confida il dentista - sta compiendo uno sforzo titanico. Con questo triage telefonico noi cerchiamo di decongestionare l’afflusso negli ospedali, fornendo consigli, indicazioni e rassicurazioni alle persone che manifestano una sintomatologia lieve o moderata e fornendo ai casi più gravi, quelli con problemi respiratori importanti, i numeri da contattare per l’eventuale ricovero”.