Coronavirus, esce dal carcere e ruba un trolley durante il viaggio per casa: arrestato dalla polizia.

Scarcerato dal penitenziario di Reggio Emilia, si stava recando in provincia di Viterbo per scontare la pena agli arresti domiciliari quando, arrivato a Roma Termini, ha pensato bene di approfittare del viaggio per impossessarsi di un trolley trovato nella carrozza. Il viaggio del cittadino georgiano di 28 anni è stato interrotto dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer che l’hanno bloccato subito dopo il fatto.

Gli agenti sono stati allertati da un viaggiatore. L’uomo è stato individuato mentre si dirigeva verso i gate di uscita. Lungo il tragitto lo straniero, avendo notato la presenza della polizia impegnata nei capillari controlli dei viaggiatori per l’emergenza Covid-19, ha abbandonato il trolley lungo il marciapiede con la speranza di farla franca; subito bloccato, è stato arrestato per furto aggravato, mentre il trolley restituito alla legittima proprietaria.