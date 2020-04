Coronavirus, artigiano continuava a lavorare nonostante i divieti: chiusa attività a Castiglione in Teverina.

I carabinieri, durante un controllo, hanno notato in località Pianello, un'attività per la fabbricazione di porte e finestre, che non rientrava tra quelle che avevano i requisiti per rimanere aperte, in deroga alle disposizioni sulla chiusura delle attività produttive, come da decreto coronavirus, e all’interno hanno trovato il titolare a lavoro.

A quel punto i carabinieri hanno disposto la chiusura provvisoria dell attività, hanno sanzionato il titolare ed informato la Prefettura di Viterbo per le eventuali misure accessorie previste dal decreto per l’ emergenza sanitaria nazionale.