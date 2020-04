Coronavirus, tredici nuovi casi accertati nella Tuscia. Altri sette contagi a Villa Immacolata

Sono 13 i casi accertati di positività al Covid-19 comunicati, alle 12 del 3 aprile, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Della totalità dei tamponi positivi, 7 sono collegati all’esame diagnostico effettuato su altrettanti pazienti ricoverati presso la casa di cura Villa Immacolata. Delle altre 6 persone: 5 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e una è ricoverata presso il reparto di malattie infettive di Belcolle.

Le ultime persone con il referto di positività al Covid, sono residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 3 a Viterbo, 2 a Tarquinia, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Montefiascone, 1 a Civita Castellana, 1 a Grotte di Castro, 1 a Lubriano, 1 Nepi, 1 a Marta e 1 a Terni. Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli Enti locali. In totale casi accertati al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 295, di cui 6 sono i casi accertati in strutture extra Asl e già noti.

Oggi è stato comunicato ai soggetti istituzionalmente competenti la negativizzazione dal Covid-19 del primo paziente residente nella Tuscia, nello specifico nel comune di Civita Castellana, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 238 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 31 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 7 nel reparto di medicina Covid, 4 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani, 1 è la persona negativizzata e resta a 7 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

FOCUS VILLA IMMACOLATA

La Asl di Viterbo comunica che, a seguito delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19, è proseguita, in maniera massiccia, l’effettuazione dei tamponi da parte del Team operativo coronavirus su tutto il personale e su tutti i pazienti della casa di cura.

L’esito della prima tranche dei tamponi, refertati presso la Genetica molecolare di Belcolle, ha prodotto la certificazione di positività di ulteriori 7 pazienti, rispetto ai 3 pazienti e ai 3 operatori già noti. I casi di contagio al Coronavirus accertati presso Villa Immacolata salgono a 13. La direzione sanitaria di Villa Immacolata, di concerto con la Asl di Viterbo, ha provveduto a trasferire in una ala dedicata della struttura tutti i pazienti risultati positivi, al fine di contenere la diffusione della patologia.

Fatte salve le disposizioni che restano, tuttora, vigenti, gli operatori in servizio, risultati negativi al test Covid-19, potranno allontanarsi in giornata dalla struttura, in accordo con le forze dell’ordine, e proseguire nella propria abitazione l’isolamento domiciliare fiduciario. Con la collaborazione delle direzioni generale e sanitaria di Villa immacolata, la Asl resta presente nella struttura per garantire un servizio di consulenza e di supporto, psicologico ed infettivologico, agli operatori e agli ospiti e di gestione di eventuali, ulteriori, situazioni meritevoli di una immediata presa in carico.

Seguono eventuali, ulteriori, comunicazioni alle ore 17