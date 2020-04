Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani del 3 aprile: calano i positivi ricoverati, sono 195. In 22 sono in terapia intensiva. E' stata diramata la nota giornaliera dell'ospedale romano specializzato in malattie infettive punto di riferimento nel Lazio per la lotta al Covid-19. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 190.

"Continua in maniera significativa il trend di aumento del numero di dimissioni in parallelo ad un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi", si legge nel bollettino.

Nell'ambito del progetto regionale ospedale-territorio coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'ordine dei medici di Roma e Confcooperative, d'intesa con la direzione della Asl di Rieti e il sindaco di Contigliano, continua il programma di approfondimento epidemiologico e diagnostico su un campione di popolazione sede di un focolaio Covid-19. D'intesa con la Asl Roma 5 comincia lo studio di approfondimento dei pazienti ricoverati presso il Nomentana Hospital di Fonte Nuova.