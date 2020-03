Coronavirus, cinque casi in un giorno a Tuscania. Il sindaco Fabio Bartolacci: "E' una triste domenica". Video

Coronavirus, cinque casi in un giorno a Tuscania. Il sindaco Fabio Bartolacci: "E' una triste domenica". Il primo cittadino, come avviene ormai dall'inizio dell'emergenza, ha pubblicato un video messaggio per fare il punto della situazione dopo che la Asl ha ufficializzato altri 5 tamponi positivi nella cittadina (i contagiati salgono dunque a 33).

Questo il messaggio del sindaco: "Oggi non è una buona domenica per la città di Tuscania e per noi tutti. Abbiamo avuto da poco appreso dalla Asl che ci sono 5 nuove persone positive a Tuscania. Cinque nuovi casi che sono come un fulmine a ciel sereno dopo due bellissime giornate in cui comunque avevamo sperato che questo maledetto morbo ci avesse abbandonato. Questi cinque casi rientrano in una catena di contatti legati a famiglie che hanno realtà positive all'interno e quindi tutto sommato sono controllate, anche se non ce l'aspettavamo. Sapete benissimo che nel momento in cui c'è un caso, un po' tutti i familiari vengono monitorati, vengono fatti i tamponi e tra questi spesso e volentieri qualcuno esce positivo. Non dobbiamo però avere paura di questo morbo, dobbiamo sperare per il futuro, essere forti, tirare fuori il meglio di noi. A Tuscania si sta mobilitando un grande volontariato e avrò modo di ringraziare tutti quanti. Domani parte una nuova iniziativa: la raccolta di generi alimentari presso i supermercati, sarà curata dalla Caritas, dalla Croce Rossa e dalla Protezione civile. Aiutiamo chi è in difficoltà, chi non lavora da giorni, da mesi, chi non ha più nulla a casa e non può fare la spesa".