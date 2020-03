Coronavirus, a Tarquinia i contagiati sono 15, le persone in quarantena 67. Il sindaco: "Aiuti alle famiglie"

Coronavirus, a Tarquinia i contagiati sono 15, le persone in quarantena 67. Il sindaco: "Aiuti per le famiglie". Il primo cittadino Alessandro Giuliani ha fatto il punto della situazione con un video messaggio alla cittadinanza.

Queste le sue parole: "Ad oggi abbiamo 15 casi positivi a Tarquinia, 11 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati all'ospedale Belcolle di Viterbo, 67 cittadini in isolamento per vari motivi, sia precauzionale che al rientro da altre regioni. Stiamo facendo molti controlli e purtroppo, ancora oggi, si vede troppa gente in giro. Non si può andare a fare la spesa più volte al giorno e anche tutti i giorni. Vedo persone, specialmente anziani, che vanno a fare la spesa in due/tre persone. Non è più possibile. Stiamo tenendo, anche a livello regionale, la situazione sotto controllo e spero che nei prossimi giorni non ci saranno grosse variazioni. Lunedì avremo il Consiglio comunale che sarà basato sul bilancio. Un bilancio che sarà formato nel 90% da aiuti alle famiglie, alle persone che stanno perdendo il lavoro, a tutte le società, sia turistiche che agricole. E tutti gli artigiani. Dobbiamo far sì che le persone abbiano il piatto sulla tavola. Quando alla gente gli togli il cibo dalla tavola arriva a fare gesti inconsulti. A Tarquinia non sarà così. Stiamo riattivando i servizi sociali: dunque ci sarà un numero attivo per tutte le famiglie che hanno bisogno".