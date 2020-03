Coronavirus, quando un paziente esce dalla rianimazione. Il racconto di medici e infermieri di Belcolle

Coronavirus, quando un paziente esce dalla terapia intensiva. Il racconto dei medici e infermieri della Rianimazione e del reparto malattie infettive dell'ospedale Belcolle di Viterbo.

I sanitari hanno voluto inviare un messaggio dalla "trincea" dei reparti dedicati ai malati che lottano contro il coronavirus che è stato pubblicato sul profilo della Asl di Viterbo. "Si può, e si deve, credere in ciò che la medicina e tutti noi operatori stiamo facendo. Quando si varca la soglia dell’ospedale non è 'la fine', ma l’inizio di una sfida che noi, per primi, vogliamo vincere. Siamo con voi durante tutto il percorso di cura. Prima che medici e infermieri, siamo uomini e donne. Sì, ve lo diciamo con il cuore: noi al traguardo vogliamo arrivarci con voi. Ed è esattamente questo che abbiamo fatto con il primo paziente estubato e, con gioia, trasferito alla sub-intensiva. Siamo stati insieme. Insieme quando ha parlato per la prima volta con la famiglia. Insieme lo siamo stati con tutti i pazienti trasferiti della sub-intensiva al reparto. Ogni vittoria dei nostri pazienti è anche una nostra vittoria e, in questi giorni, di vittorie ne stiamo contando. Perché raccontarvi tutto questo? Perché aver fiducia e crederci è in questo momento il miglior contributo che possiate darci. Per il resto ci siamo noi. Con la nostra passione, la nostra professionalità e la nostra esperienza di medici e di infermieri della rianimazione e delle malattie infettive dell’ospedale Belcolle".