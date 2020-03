Coronavirus, terzo caso positivo a Castiglione in Teverina. E' in isolamento da 12 giorni. A dare la notizia, confermata dal bollettino della Asl di Viterbo del 28 marzo, è stato il sindaco Leonardo Zannini.

Questo il post pubblicato su Facebook: "Purtroppo sono appena stato informato dalla Asl di Viterbo di un terzo caso positivo nel nostro comune. Il paziente è da 12 giorni a casa, ora sta bene. Ho parlato con i familiari che sono già stati messi in quarantena da me. La Asl di Viterbo, cui ho fornito tutti i dettagli, è già attiva con i dovuti protocolli e le restanti operazioni. Mi raccomando, ancora di più, sempre di più, fino allo sfinimento, osservate tutte le misure igienico-sanitarie, non uscite di casa se non per lo stretto necessario. Invio a questo nostro concittadino il mio abbraccio più grande".