Coronavirus, primo caso riscontrato a Graffignano. Il sindaco ai cittadini: "State calmi, niente allarmismi". La Asl ha ufficializzato il primo contagio nel comune e il sindaco Piero Rossi ha immediatamente pubblicato un messaggio su Facebook.

Questo il post: "Registriamo il primo caso di Covid-19 nel Comune di Graffignano. La conferma mi è pervenuta ora dalla Asl di Viterbo. La persona in questione già in quarantena preventiva si trova in isolamento presso la propria abitazione ed è in buone condizioni di salute. La famiglia e le persone che sono venute in contatto con la suddetta persona sono in quarantena. Sono state attivate tutte le procedure e i protocolli dovuti e necessari. Al momento la situazione è costantemente monitorata. Invito tutti i miei cittadini alla calma e a non generare allarmismo. ASL e Comune aggiorneranno prontamente i loro canali di comunicazione e gli organi preposti qualora ci siano sviluppi. E’ un momento particolare, serve quindi la collaborazione e il buon senso di tutti. Per questo mi raccomando osservate tutte le misure igienico-sanitarie, non uscite di casa se non per lo stretto necessario".