Coronavirus, tampone positivo anche per il direttore dell'ufficio postale di Orte. L'annuncio su Facebook

Coronavirus, positivo il direttore dell'ufficio postale di Orte. L'annuncio su Facebook. Il sindaco Angelo Giuliani ha informato la popolazione, attraverso il sito istituzionale del Comune, sui nuovi casi di positività al coronavirus che sono quattro.

Questo il messaggio del sindaco Angelo Giuliani: “Purtroppo ci viene comunicato che altri nostri quattro concittadini sono risultati positivi al tampone del Covid – 19. Per tutti e quattro, in buone condizioni e con sintomi lievi, è scattata la misura dell’isolamento domiciliare. Tra loro, come già comunicato dall’interessato anche con dichiarazioni ufficiali, c’è il nostro direttore dell’ufficio di Poste Italiane, Antonio Borzillo, il quale ha scelto di rendere pubblico il contagio per tranquillizzare la cittadinanza sulle tempistiche di esposizione. L’ultima volta che lo stesso, infatti, si è recato nel suo ufficio è stata il giorno 11 Marzo 2020, più di quindici giorni fa, il tempo massimo di incubazione secondo i dati scientifici. L’amministrazione comunale augura una pronta guarigione ai contagiati ed esprime affettuosa vicinanza a loro e a tutti i loro cari".

Anche il direttore dell'ufficio ha scritto un post su Facebook: "Oggi l’amministrazione farà un aggiornamento della situazione Covid 19, sicuramente ci saranno nuovi casi, io sono uno di quelli risultato positivo al Covid 19.Non è stato facile prendere questa decisione ma insieme al nostro sindaco abbiamo ritenuto fosse la cosa giusta da fare in considerazione della mia attività lavorativa e perché comunque così facendo chi pensa di essere venuto a contatto con me può rivolgersi alle strutture competenti.Un abbraccio a tutti i miei concittadini e un grazie enorme a tutte le istituzioni locali e alla protezione civile per quello che stanno facendo . A presto"