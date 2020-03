Coronavirus, nuova sanificazione di strade e marciapiedi nel centro urbano di Viterbo. Le foto

Coronavirus, nuova sanificazione di strade e marciapiedi nel centro urbano di Viterbo. E' partito alle 21 del 27 marzo, nel centro urbano di Viterbo, l'intervento di pulizia.

Leggi anche: A Viterbo arrivano i droni per i controlli

"Nei prossimi giorni - dice il sindaco Giovanni Arena - verrà garantita la copertura del servizio sull'intero territorio comunale, frazioni comprese. Entriamo nella seconda fase. Da diversi giorni ormai i mezzi di Viterbo Ambiente stanno sanificando il territorio con una soluzione di cloro mista ad acqua. Un passaggio necessario per rendere più efficace l'intervento di sanificazione e disinfezione, realizzato da una ditta specializzata in materia, con prodotti disinfettanti antivirali certificati non tossici, e con caratteristiche di abbattimento di virus, protozoi, spore, eccetera, attraverso l’utilizzo di varie tipologie di mezzi, quali atomizzatori a spalla, atomizzatori su furgoni e trattamento di disinfezione a lancia al fine di irrorare il prodotto".