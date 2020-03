Coronavirus, contagiato anche il comandate dei vigili del fuoco di Viterbo Davide Pozzi. Il dirigente è tra i 16 nuovi casi che sono stati ufficializzati dalla Asl il 27 marzo. Da quello che si è appreso è in isolamento.

"Si comunica che il Comandante dei vigili del fuoco di Viterbo, ingegner Davide Pozzi, è risultato positivo al tampone per la diagnosi da Sars-CoV-2. Le condizioni di salute dell’ingegner Pozzi sono buone e questo gli consente di continuare a coordinare dalla sua abitazione di Viterbo l’attività del Comando. Il comandante esprime un sentito ringraziamento all’azienda sanitaria locale di Viterbo e a tutto il personale medico e paramedico per l'attenzione, la disponibilità e la professionalità dimostrate nei confronti del comando dei vigili del fuoco di Viterbo", si legge in una nota del Comando vigili del fuoco di Viterbo

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati altri 15 casi di positività al coronavirus nella provincia di Viterbo, 11 dei quali solo nella città di Viterbo. I casi totali riscontati nella Tuscia dall'inizio dell'emergenza salgono a 192 più i cinque che sono trattati in strutture sanitarie di altre Asl. Le persone attualmente in regime di isolamento domiciliare fiduciario che, nella Tuscia, sono 733, mentre i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento salgono a 845.