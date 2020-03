Coronavirus, a Tuscania nessun nuovo contagio. Il sindaco: "Ma aspettiamo l'esito di alcuni tamponi". Il video

Coronavirus, a Tuscania nessun nuovo contagio. Il sindaco: "Ma aspettiamo l'esito di alcuni tamponi". Il primo cittadino Fabio Bartolacci ha pubblicato, come avviene ormai da giorni, un video su Facebook per fare il punto della situazione dell'emergenza coronavirus nel suo comune dove i casi di positività riscontrati finora sono 27.

Questo il messaggio: "Abbiamo avuto da poco un contatto con la Asl di Viterbo. Non abbiamo nessun contagiato e questo ci fa ben sperare, questa situazione stabile ci fa guardare l futuro con più tranquillità. Abbiamo però dei tamponi fatti nella giornata di ieri di cui stiamo aspettando ancora i risultati, l'ansia c'è e speriamo che tutto vada bene. Abbiamo però altre buone notizie: due persone che sono uscite dll'ospedale, non sono guarite, ma finiranno la degenza a casa.Questa mattina abbiamo fatto girare la macchina per far arriavre la nostra voce in tutta Tuscania perché non tutti hanno il telefonino, non tutti hanno il computer, non tutti hanno WhatsApp. Aspettiamo domani, ma aspettiamo con fiducia una risposta positiva per Tuscania".