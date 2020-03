Coronavirus, alle Poste pagamento delle pensioni a scaglioni. Ecco i turni e gli uffici aperti nella Tuscia.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti presso l’ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica per cognome che varierà rispetto agli uffici postali aperti tutti i giorni, aperti a giorni alterni o quelli disponibili da giovedì a sabato 28 marzo. Si ricorda che la pensione può essere riscossa in circolarità, ovvero in qualsiasi ufficio postale. Informazioni uffici postali aperti sul sito poste.it e numero verde - Sul sito poste.it, nella sezione “cerca ufficio postale” in home page, o contattando il numero verde 800003322 è possibile conoscere tutte le informazioni sulle modalità di ritiro delle pensioni e sugli uffici postali aperti nel proprio comune.

"In questa fase, ciascuno è comunque invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico", spiegano da Poste Italiane.

Di seguito le calendarizzazioni per cognome, per ciascuna “tipologia” di apertura degli uffici postali. Per gli uffici postali aperti tutti i giorni: dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici postali aperti lunedì, mercoledì e venerdì: dalla A alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici postali aperti eccezionalmente da giovedì 26 marzo a sabato 28: dalla A alla D giovedì 26 marzo; dalla E alla O venerdì 27 marzo; dalla P alla Z sabato 28 marzo. Per tutti gli uffici postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Gli uffici postali aperti e quelli chiusi

Aperti tutti i giorni: Acquapendente, Viterbo (via Sant'Anna), Bagnoregio (piazza Alcide De Gasperi), Blera, Bolsena, Canino, Capranica, Caprarola, Civita Castellana (via Enrico Toti e piazza San Clemente), Civitella d'Agliano, Vetralla, Fabrica di Roma, Graffignano, Grotte di Castro, Viterbo (via della stazione), Montefiascone (via Le Mosse), Tarquinia (via Andrea Doria), Marta, Montefiascone (via Dante Alighieri), Monterosi, Nepi, Orte (via Le Piane e via Dante Alighieri), Ronciglione (viale della Resistenza) , Viterbo (via Abate Lamberto), Soriano nel Cimino (piazza della Repubblica), Sutri, Tarquinia, Acquapendente (via Cardarelli), Vallerano, Vasanello, Vetralla (piazza Guglielmo Marconi), Vignanello, Viterbo (piazza Carlo Alberto della Chiesa; via Monte Cervino; via Alessandro Volta, Strada Teverina, piazza Castel dell'Ovo, via Ascenzi), Vitorchiano.

Giorni alterni (27 e 30marzo e 1 aprile): Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano (via IV novembre e via San Gratiliano), Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Corchiano, Faleria, Farnese, Gallese (via San Gratiliano), Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Monte Romano, Onano, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia.

Giorni alterni (26, 28,31 marzo): Gallese (Largo Ottavio Tronsarelli), Montalto di Castro (via Adriatica).

Aperto solo 27 aprile: Graffignano (via San Bernardino), Tessennano, Bagnoregio (via Nuova)

Aperto solo 30 marzo: Civitella d'Agliano (via Sant'Antonio).

Chiuso: Bagnoregio (piazza della Repubblica), Soriano nel Cimino (via Vittorio Emanuele III), Montalto di Castro (via del Lillà), Viterbo (piazza Umberto I), Vetralla (via del Bosco), Acquapendente (via della Repubblica), Vetralla (via del bosco), Acquapendente (via della Repubblica).