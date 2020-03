Grotte di Castro, anziano trovato morto in casa: aveva la febbre. Si sospetta il coronavirus. La scoperta è stata fatta la mattina del 24 marzo: l'uomo non rispondeva da giorni e dunque è stato dato l'allarme.

Vista l'emergenza in atto per il coronavirus i vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno operato indossando tutti i dispositivi di sicurezza. Non sono chiare le cause del decesso, ma secondo una prima ricostruzione l'uomo negli ultimi giorni aveva dei sintomi influenzali, febbre e tosse. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Sono in corso gli accertamenti.