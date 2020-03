Coronavirus, tregua a Tuscania: nessun contagiato. Il sindaco: "La battaglia è ancora lunga". Il video

Coronavirus, tregua a Tuscania: nessun contagiato. Il sindaco: "La battaglia è ancora lunga". Il primo cittadino Fabio Bartolacci ha pubblicato poco fa un video su Facebook nel quale da la notizia ai cittadini.

Questo il messaggio: "Sono ormai diversi giorni che viviamo una grossa tragedia legata al coronavirus. Abbiamo avuto situazione altalenanti, siamo arrivati a un numero consistente di contagiati, ma questa mattina abbiamo una bellissima notizia, non abbiamo nessun contagiato. Abbiamo superato il pericolo di una crescita giorno per giorno. Per questo oggi rivolgiamo l'attenzione, un pensiero, una parola e anche una preghiera a quelli che sono ricoverati, che sono lontano dalle famiglie, che stanno lottando contro il coronavirus. Noi stiamo con loro e combattiamo insieme a loro. Come sta combattendo il volontariato. Ci sono a disposizione altre 150 mascherine, ce ne deve essere una a famiglia. Ieri abbiamo fatto una videoconferenza con tutti consiglieri di maggioranza e opposizione che da questo momento non chiamerò più come tali. Già da questa torneremo a sentirci per stare uniti. Non usciamo da casa se non per necessità. Non abbassiamo la guardia, la battaglia è lunga".