Coronavirus, la Asl attiva supporto psicologico per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza.

Coronavirus, la Asl attiva servizio di supporto psicologico per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza.

"L’obiettivo di questa nuova linea di attività - si legge in una nota dell'azienda - è rispondere alle possibili problematiche di ordine psicologico che possono insorgere negli operatori che si trovano ad affrontare quotidianamente lo stress collegato all’operatività, di particolare complessità, legata al Covid-19". Il servizio, al quale si accede chiamando il numero telefonico 3669342020, è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

L’attività prevede la valutazione e la presa in carico dei professionisti dell’azienda sanitaria per la gestione dello stress e la prevenzione della sindrome post traumatica da stress. Il problema oggettivo, infatti, può diventare un problema soggettivo in relazione al vissuto anche emotivo che suscita nella persona l’esperienza che sta vivendo.

L’intervento consiste in colloqui di sostegno, nella somministrazione di test psicodiagnostici, in una proposta di strategie cognitivo comportamentali, in tecniche di rilassamento e in altre tipologie di interventi e tecniche mirate, tese alla gestione dello stress. Inoltre, il servizio prevede eventuali azioni post emergenza, da valutare.