Emergenza coronavirus, Vittorio Sgarbi: "Da sindaco di Sutri rispetto le regole imposte da governo". Il video

Emergenza coronavirus, Vittorio Sgarbi: "Da sindaco di Sutri rispetto le regole imposte da governo". Il primo cittadino ha registrato un video che è stato pubblicato sul profilo Facebook del Comune.

Questo il messaggio: "Ai cittadini di Sutri, e anche ai cittadini italiani, devo dire che ho una responsabilità diretta rispetto alle strategie di contenimento del virus che è quella di essere sindaco di Sutri. Fare il sindaco non impone una presenza, io nei prossimi giorni andrò a Sutri, credo per non vedere nessuno, solo il vice sindaco Lillo Di Mauro e gli assessori che stanno lavorando con lui per dire un segnale molto preciso: qualunque opinione io abbia sui limiti del governo e sulle misure tardivamente preso, il virus si è diffuso già da novembre-dicembre, e dunque le misure che oggi viviamo sono probabilmente tardive, occorreva farle nei giorni di Natale e nei giorni immediatamente successivi per impedire una sua espansione. M una volta che il governo emana decreti io ho il dovere come sindaco di comunicarlo alla cittadinanza e mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione e di controllo in applicazione della legge. Cosa che ho puntualmente fatto insieme al vice sindaco, a partire da un'azione, ripetuta due volte di sanificazione delle strade. L'applicazione delle leggi è stata possibile da un'assoluta coesione della giunta e anche in parte da un'attenzione da parte dell'opposizione che, di fronte un male collettivo, ritengono di dover applicare le regole che il governo stabilisce. Che poi il governo sbagli, è cosa che posso dire come parlamentare nell'esercizio del mio diritto di opinione. Ma per quanto possa indicare i limiti di misure insufficienti o tardive. Come per esempio somministrare già da mesi un farmaco che è attivo in Giappone, che potrebbe curare tutti. Ed è meglio sperimentare che non sperimentare. Per i cittadini di Sutri voglio che sia garantita la certezza della immunità e quindi tutto quello che è stato fatto per impedire la diffusione del coronavirus a Sutri è stato fatto. Ci sono due Sgarbi, uno che va in televisione e dice quello che dice nella libertà di opinione rispetto a misure insufficienti e tardive e il sindaco che invece è assolutamente puntuale nell'applicare tutte le norme che il governo ha applicato. Sono presente attraverso collegamenti quotidiani con gli amministratori che stanno a Sutri, e arriverò io stesso, anche se sarà sostanzialmente inutile, a testimoniare che abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare a Sutri e che nel mio ruolo di sindaco sono stato assolutamente corrispondente a tutto quello che lo Stato mi ha chiesto".