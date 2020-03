Coronavirus, si fermano i contagi a Tarquinia. Il sindaco: "Ci sono 28 persone in quarantena". Il video

Coronavirus, si fermano i contagi a Tarquinia. Il sindaco: "Ci sono 28 persone in quarantena". Il primo cittadino Alessandro Giuliani ha registrato un video in cui fa il punto dell'emergenza nel suo comune.

Questo il messaggio: "Oggi per la prima volta dall'inizio di questa epidemia a Tarquinia abbiamo avuto zero casi. A Tarquinia abbiamo ancora oggi 8 positivi, di cui 5 residenti, 28 persone in isolamento fiduciario ed abbiamo eseguito tre tamponi che hanno dato esito negativo. Volevo tranquillizzare tutti i cittadini per quanto riguarda le persone positive: le persone positive sono tutte sotto controllo da parte della Asl e dei loro medici. Dunque non abbiate timore di vedere persone che vanno in giro che sono positive. Non ci sono, stanno a casa, sono tranquille e al momento stanno passando il loro periodo di quarantena. Cerchiamo noi di stare a casa come stiamo facendo, infatti ringrazio tutti i cittadini che stanno seguendo le regole. Stiamo a casa usciamo solo per le cose importanti, per fare la spesa. In riferimento all'ultimo decreto fatto dalla presidenza del Consiglio ci sono giunte molte telefonate. Chiedevano se le attività potevano stare aperte, molte ditte, specialmente quelle piccole non sanno neppure cosa è il codice Adeco. Stiamo lavorando per verificare le attività che possono restare aperte e quelle che devono chiudere. Noi ancora sul nostro territorio non abbassiamo la guardia, anzi dobbiamo alzarla. Stiamo facendo molti controlli. Ringranzio le forze dell'ordine che hanno operato giorno e notte per far si che oggi abbiamo raggiunto un risultato importante. Abbiamo denunciato molte persone, anche provenienti da comuni esterni. Continueremo a farlo, continueremo a tutelare il nostro territorio e i nostri cittadini"

Sulle dichiarazioni di domenica, che hanno sollevato un vespaio, Giuliani spiega: "Sulle mie dichiarazioni in cui ho detto che moriremo tutti, ma la morte non è solo la morte fisica, esiste quella delle aziende. Prepariamoci con tutti gli aiuti che possiamo dare, questo comune sta facendo tutto e nel suo bilancio metterà tutto ciò che è possibile per aiutare le famiglie, le aziende e tutte le persone che stanno perdendo il lavoro. Quindi, speriamo di passare prima possibile la parte sanitaria, ma pensiamo anche alla parte economica che sarà poi la parte che travolgerà veramente tutto".