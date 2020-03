Coronavirus, a Capranica contagiato un anziano di 83 anni. Il sindaco "Usciva solo per le cure". Il primo cittadino Pietro Nocchi, dopo aver ascoltato la famiglia, ha avuto il permesso di diffondere le generalità dell'uomo per tranquillizzare la popolazione.

Leggi anche: I nuovi positivi nella Tuscia sono 19

Questo il messaggio apparso sul profilo Facebook del sindaco: "Il nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 è Giorgio Formica, 83enne dializzato che, a seguito di qualche linea di febbre riscontrata prima della terapia in ospedale, è stato sottoposto al tampone e risultato positivo. Ringraziamo di cuore la famiglia che si è subito resa disponibile a dare comunicazione del nome per la tranquillità di tutta la comunità. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Giorgio in questo momento di difficoltà e gli auguriamo di tornare presto insieme ai suoi cari. Insieme alla sua famiglia stiamo ricostruendo tutti i possibili contatti, anche se Giorgio ormai da quattro anni usciva solo per le terapie in ospedale. Facciamo sentire tutto il calore della nostra comunità".