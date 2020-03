Coronavirus, terzo caso nel Comune di Oriolo Romano. Una famiglia è in quarantena. Il nuovo caso di positività, gli altri erano riconducibili a un carabiniere e a un trentacinquenne che frequentava una palestra di Manziana, è stato comunicato verso l'ora di pranzo del 23 marzo dalla Asl di Viterbo. L'amministrazione comunale ha subito emesso un comunicato nel quale si fa notare che, al momento, non sembrano esserci collegamenti con i casi precedenti.

Il testo del messaggio pubblicato sul profilo Facebook del Comune: "Nella giornata di oggi la Asl ha comunicato la presenza di un terzo caso positivo di un nostro concittadino, al momento non riconducibile a collegamenti evidenti. Fortunatamente, la persona in questione, che ringraziamo, aveva seguito nei giorni scorsi in maniera rigorosa il protocollo di isolamento precauzionale. La persona positiva è ora in quarantena con il suo nucleo famigliare, e ci sentiamo di mandarle i nostri più forti auguri per una rapida guarigione. Sono state predisposte con le autorità competenti le misure previste, è in corso l'attività di sorveglianza sanitaria e si è provveduto a attivare il COC, che avrà i suoi riferimenti nel Sindaco, nel responsabile operativo l'ispettore Canzonetta e nel coordinatore della protezione civile Stefano Venturini. Invitiamo la cittadinanza, che ringraziamo per la preziosa collaborazione, a rispettare le norme già previste dai Decreti e a mantenere comportamenti adeguati. L'invito è, come sempre, a restare il più possibile nella propria abitazione. Passerà, e ci ritroveremo tutti insieme di nuovo".