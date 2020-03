Coronavirus, primo contagio a Ronciglione. Il sindaco Mario Mengoni: "La persona è in isolamento". Il video

Coronavirus, primo contagio a Ronciglione. Il sindaco Mario Mengoni: "La persona è in isolamento". Il primo cittadino ha pubblicato un video su Facebook per avvisare la cittadinanza chiedendo anche di non domadargli il nome della persona perché tutelato dalla privacy.

Questo il messaggio: "Poco fa sono stato contattato da un rappresentante della Asl, il quale mi ha comunicato che abbiamo il primo caso positivo a Ronciglione. La persona era già in isolamento domiciliare e al momento non ci sono altri contagiati o altri sospetti. Resto in contatto con i rappresentati della Asl i quali mi faranno sapere se ci saranno altri soggetti positivi o sospetti e ovviamente vi informerò di questo. E' un momento importante, è un momento decisivo in cui dobbiamo rispettare le regole, dobbiamo restare a casa, dobbiamo uscire soltanto per i veri motivi di estrema necessità. Dobbiamo farlo dimostrando che Ronciglione è una comunità coesa che tiene al bene di tutti. Quando siamo costretti a uscire, facciamolo rispettando le regole: la distanza di sicurezza, l'utilizzo delle mascherine e non toccarci con le mani la bocca, il naso e gli occhi. Laviamoci spesso le mani. Vi chiedo di non chiedermi privatamente o pubblicamente il nome della persona in quanto è soggetto alla tutela della privacy. Vi terrò aggiornati".

Il video