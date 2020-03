Coronavirus, il sindaco di Tuscania: "Un solo contagio, ma non allentiamo la tensione". Il video

Coronavirus, il sindaco di Tuscania: "Oggi un solo contagio, ma non allentiamo la tensione". Il primo cittadino Fabio Bartolacci, come avviene ormai da giorni, ha pubblicato un video su Facebook per fare il punto dell'emergenza nella sua città.

Questo il messaggio: "Oggi, ringraziamo Dio, abbiamo un contagio. Vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti quelli che si trovano in questa situazione, credo che la città sia tutta stretta intorno a loro. Chiedo soltanto di non allentare la tensione, continuiamo ad essere pronti come se il nemico fosse giù per le scale, dobbiamo combatterlo giorno per giorno. Abbiamo messo in moto una macchina del volontariato straordinaria, questa mattina tanti di voi non riuscivano a collegarsi con il telefono della protezione civile. Abbiamo iniziato a distribuire le mascherine, ma continueremo anche nei prossimi giorni, non vi preoccupate ce ne saranno per tutti. C'è un gruppo di 17 sarte che stanno lavorando alla grande, veramente una cosa straordinaria, sembra di aver ritrovato quella fratellanza e quell'amore che esisteva tanti anni fa nei paesi. Oggi forse uno dei motivi per i quali mi sento più tranquillo è proprio questo, non mi sento solo. C'è anche un'altra bella notizia: eravamo preoccupati per la Farmacia Ventura perché veramente è un posto dove passa tanta gente. Fortunatamente tutti quanti hanno avuto un tampone negativo che ci permette di respirare e di stare tranquilli".

Il video