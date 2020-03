Coronavirus, nella Tuscia 19 nuovi positivi: i contagiati sono 135. Un altro infettato nel laboratorio analisi

Coronavirus, Zaia: "In Veneto 5500 positivi, 1487 ricoverati e 192 decessi"

(Agenzia Vista) Venezia, 23 marzo 2020 Coronavirus, Zaia: "In Veneto 5500 positivi, 1487 ricoverati e 192 decessi" "In Veneto sono 1.487 le persone ricoverate, di cui 281 in terapia intensiva, 5.500 le persone positive, 192 i decessi, 329 i dimessi. In tutto ci sono 15mila persone in isolamento". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile ...