Coronavirus, la messa celebrata dal vescovo di Viterbo dalla Basilica di Santa Rosa. Segui la diretta

Coronavirus e chiese chiuse al pubblico, il vescovo di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli, celebra la messa, alle ore 11 di domenica 22 marzo, dalla basilica di Santa Rosa. La funzione è trasmessa in diretta sul canale Facebook Viterbo Diocesinforma e in differita sul canale Youtube Viterbo Diocesi Tv.

Per le misure imposte dal governo per contenere il contagio del virus sono impedite le funzioni con le persone presenti nelle chiese. Per questo la diocesi di Viterbo, come accade in tante altre parti di Italia, si è organizzata con delle dirette social.

La diretta