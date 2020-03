Coronavirus, la riunione della task force del Lazio: 182 nuovi casi e 7 morti. Positive 20 suore

Coronavirus, 182 nuovi casi nel Lazio e 7 morti. Positive 20 suore a Grottafferrata. Si è conclusa da poco alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato videoconferenza del 21 marzo della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato in lieve diminuzione rispetto alle ultime 24 ore con 182 casi di positività e un incidenza ancora significativa del cluster delle suore di Grottaferrata, mentre i decessi sono stati 7 e tra questi una donna di Fondi. Continua l’aumento delle persone guarite che sono 54 in totale e si registra la prima donna guarita a Frosinone. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.753 ed aumentano le dimissioni. Sono risultate positive altre 20 suore e un addetto al servizio di sorveglianza presso l’Istituto di Grottaferrata ed è necessario proseguire l'isolamento in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. E’ stata isolata da parte della Asl Roma 2 la Casa di Riposo Giovanni XXIII in via Carlo Caleffi a Roma, la struttura ospita 66 anziani. Sono 2 gli operatori risultati positivi. Avviata la sorveglianza da parte della Asl Roma 2 e i tamponi per i sintomatici. Sono infine risultate positive altre 8 persone nella RSA di Cassino dove i casi positivi salgono complessivamente a 24. La struttura è stata posta in isolamento ed è stato demandato alla Asl di Frosinone l'attuazione delle misure restrittive ed al SERESMI – Spallanzani l’indagine epidemiologica” commenta l’assessore D’Amato.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, ha già registrato oltre 30 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.100 medici di famiglia collegati.

La situazione nelle Asl e Aziende ospedaliere

Asl Roma 1 – 17 nuovi casi positivi. 465 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti COVID-19 che saranno disponibili in 7 giorni. La coppia cinese trasferita dall’Istituto Spallanzani è in buone e stabili condizioni;

Asl Roma 2 – 34 nuovi casi positivi. 51 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata la Casa di Riposo Giovanni XXIII che ospita 66 anziani. Avviata la sorveglianza da parte delle Asl Roma 2 e avviata esecuzione dei tamponi per i casi sintomatici. Avvisato il Prefetto di Roma;

Asl Roma 3 – 8 nuovi casi positivi. 303 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ulteriori 2 posti di terapia intensiva presso l’Ospedale Grassi disponibili entro il 24 marzo;

Asl Roma 4 – 14 nuovi casi positivi. 3 i decessi a Civitavecchia: 1 donna di 90 anni, 1 uomo di 85 anni e 1 donna di 80 anni, tutti con pregresse patologie. 584 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 5 – 22 nuovi casi positivi. 734 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 6 – 37 nuovi casi positivi. 86 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l'isolamento dell'istituto religioso di Grottaferrata. Attivati oggi e già operativi ulteriori 20 posti di pneumologia COVID-19 all'Ospedale dei Castelli;

Asl di Latina – 13 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 65 anni di Fondi con gravi patologie pregresse. 1.022 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i lavori per ampliamento posti letto di terapia intensiva all'Ospedale di Gaeta. Operativi ulteriori 12 posti letto da lunedì;

Comune di Fondi: Effettuata la sanificazione del mercato ortofrutticolo - MOF. Si procede con lo screening per immagini delle tac sospette COVID-19 in collaborazione con il Policlinico Campus Bio-Medico. Attivato il camper per tampone a domicilio;

Asl di Frosinone – 16 nuovi casi positivi. Guarita una donna di 67 anni si tratta della prima guarita della provincia di Frosinone. 58 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. La RSA di Cassino deve essere posta in isolamento. Demandata alla Asl di Frosinone l'attuazione delle misure restrittive e al SERESMI – Spallanzani l'indagine epidemiologica;

Asl di Viterbo - 16 nuovi casi positivi. 424 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati entro la giornata odierna ulteriori 8 posti di malattie infettive e ulteriori 3 posti di terapia intensiva;

Asl di Rieti – 5 nuovi casi positivi. 26 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 28 marzo disponibili ulteriori 17 posti COVID-19;

Policlinico Umberto I - Guarita una donna 75 anni è stata dimessa dalla terapia intensiva e trasferita al reparto di malattie infettive. Operativi da questa sera ulteriori 16 posti di malattie infettive. Si lavora per ulteriori 32 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Deceduta una donna di 79 anni pluripatologica. Da oggi disponibili ulteriori 4 posti di terapia intensiva. 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - da questa mattina alle ore 7 sono attivi ulteriori 10 posti di terapia intensiva COVID-19;

Policlinico Gemelli - 2 Decessi: uomo di 84 anni e uomo di 77 anni con pregresse patologie. Apertura di ulteriori 43 posti letto di malattie infettive il 24 marzo e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti letto di terapia intensiva al COVID HOSPITAL 2 Columbus;

Policlinico Tor Vergata - Completato lo svuotamento della torre 8 per rendere operativo il COVID HOSPITAL 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo. Attivati ieri ulteriori 6 posti di terapia intensiva;

Azienda Ospedaliera San Camillo - Entro il 26 marzo si procederà con apertura del padiglione dedicato a COVID-19 con ulteriori 40 posti letto dedicati;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - tutti i 4 bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Disponibili 6 posti di terapia intensiva COVID, 5 posti di terapia intensiva no COVID e 14 posti letto di malattie infettive;

IFO - 4 posti no COVID a disposizione per la rete sanitaria regionale;

Università Campus Bio-Medico – continua lo screening per immagini delle tac sospette COVID-19 per il Comune di Fondi.