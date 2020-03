Coronavirus, il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci: "Un solo contagio, ma non dobbiamo illuderci". Il video

Coronavirus, il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci: "Un solo contagio, ma non dobbiamo illuderci". Nuovo video messaggio del primo cittadino di Tuscania, uno dei centri più colpiti nella Tuscia, pubblicato il 21 marzo.

Queste le parole del sindaco: "Questa mattina siamo di nuovo qui veramente stanchi del lavoro che facciamo giorno e notte. La tensione si sente in tutti noi. In un momento così difficile oggi, se possiamo definirla una buona notizia, è che abbiamo un solo contagio. Un piccolo raggio di speranza, ma non dobbiamo illuderci però, la battaglia non finisce ed è difficile. Come avete visto c'è anche l'ausilio delle altre forze di polizia, come avete visto questa città è stata sottoposta a maggiore controlli perché i nostri contagi rispetto agli abitanti hanno una percentuale un po' più elevata e quindi è giusto capire le motivazioni e fare tutto ciò che è possibile per arginare questa situazione. Ho appreso che qualcuno si lamenta perché non può andare a fare jogging, non può fare la passeggiata o non può andare con il cane. E' difficile per tutti stare a casa, ma spero che voi capiate che non è un mese o due stare a casa che ci cambia la vita, anzi ci salva la vita. Non andate al supermercato tutti i giorni, fate la spesa per 3-4-5 giorni. Evitate di uscire sempre in ogni momento. Non vi lamentate nemmeno che ho fatto l'ordinanza delle mascherine, l'ho fatto per voi, l'ho fatto per Tuscania. Se qualcuno non ce l'ha ci stiamo attrezzando, abbiamo tutta una serie di sartine che le stanno facendo e presto saremo in grado di poterle distribuire a chi non ce l'ha".