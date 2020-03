Emergenza coronavirus, secondo contagiato a Oriolo Romano. Ha frequentato una palestra di Manziana

Emergenza coronavirus, secondo contagiato a Oriolo Romano. Aveva frequentato una palestra di Manziana. A dare la notizia è l'amministrazione comunale tramite un post apparso su Facebook nel quale si specifica che sono state attivate tutte le misure per la quarantena e i protocolli di sicurezza e prevenzione.

Questo il testo del messaggio: "Nella giornata di oggi la Asl ha comunicato la presenza di un secondo caso positivo di un nostro concittadino, evidentemente riconducibile alla frequentazione della palestra GymPalace di Manziana. La persona in questione è in quarantena con il suo nucleo famigliare, e ci sentiamo di mandarle di cuore i nostri più profondi auguri di guarigione. Sono state predisposte con le autorità competenti le misure previste, è in corso l'attività di sorveglianza sanitaria e di concerto con l'Asl si è già provveduto a contattare tutti coloro che hanno avuto relazioni con la persona positiva per il relativo monitoraggio e per avvertirle di restare isolate. Nel caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19 (problemi respiratori e febbre) il numero dell'ASL di Viterbo da contattare è il 3669341936. Invitiamo la cittadinanza a rispettare le norme già previste dai decreti e a mantenere comportamenti adeguati. L'invito è a restare il più possibile nella propria abitazione. Passerà, e ci ritroveremo tutti insieme. Forza Oriolo, forza tutti noi!".