Coronavirus, infettato medico di famiglia a Capodimonte. In corso riunione d'emergenza in Comune

Coronavirus, positivo il medico condotto di Capodimonte. In corso una riunione d'urgenza in Comune. La notizia sta rimbalzando proprio in queste ore dal piccolo centro sulle rive del lago di Bolsena. Il medico di famiglia in servizio in quel posto è stato trovato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale. Vista la professione svolta è entrato in contatto con numerose persone e dunque si stanno predisponendo i protocolli di sicurezza che, in questo caso, sono parecchio delicati.

Da quello che si è appreso da ore è in corso una riunione della giunta nel palazzo comunale e l'amministrazione comunale è in stretto contatto con la Asl e la Prefettura.