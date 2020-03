Coronavirus, tre contagiati a Tuscania. L'annuncio del sindaco Fabio Bartolacci su Facebook. Il video

Coronavirus, tre contagiati a Tuscania. Lo ha comunicato il sindaco Fabio Bartolacci su Facebook.

Questo il testo del videomessaggio:"Purtroppo questa mattina abbiamo una brutta notizia, abbiamo tre casi di persone positive, due sono domiciliati e una signora è ricoverata all'ospedale di Viterbo nel reparto di malattie infettive.Questo a dimostrazione che nonostante siamo stati tutti bravi, molti di voi sono stati bravi, il virus è un maledetto nemico che non si vede che può contagiare la gente senza poterne avere contezza. Continuiamo a rispettare le regole, evitiamo di fare come fa qualcuno e cioè di eludere il problema e trovare anche l'occasione più stupida per uscire da casa. Non voglio più vedere nessuno di voi in giro se non per casi di necessità, non voglio che si trova la scusa per andare a fare una passeggiata. Come vedete oggi anche la nostra città è stata toccata dal virus, con la comandante abbiamo deciso di tenere aperto il Coc 24 ore su 24 sette giorni su sette, bisogna tenere l'attenzione alta e bisogna monitorare il territorio. Ho avuto modo di avvertire il prefetto e sono in contatto con la Asl che tra poco darà la notizia che ufficiale è perché è da quel canale che sono venuto a conoscenza della situazione. Bisogna stringersi tutti insieme con forza per combattere questo virus, mi raccomando rispettiamo le regole".