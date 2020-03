Coronavirus, segui la diretta del rosario presso la Basilica de La Quercia presieduto dal vescovo di Viterbo

Coronavirus, la diretta del rosario nella Basilica di Santa Maria della Quercia a Viterbo. Dopo la messa in diretta social la mattina del 15 maggio, il vescovo della Diocesi di Viterbo, monsignor Lino Fumagalli, presiede la preghiera in diretta sul profilo Viterbo Diocesinforma e l'atto di affidamento alla Madonna.Tutti i fedeli potranno pregare da casa per restare uniti.

Come noto infatti, a causa delle misure imposte per contenere il virus non è possibile celebrare le funzioni con le persone presenti. La Diocesi di Viterbo, come molte altre nella Penisola, si è organizzata utilizzando dunque i social per poter stare vicina ai fedeli.

La diretta