Coronavirus, l'appello di Claudio Baglioni ai cittadini del Lazio: "Donate sangue". Il videomessaggio

Coronavirus, Claudio Baglioni sostiene la campagna per la donazione di sangue nel Lazio. Il videomessaggio del cantautore romano è stato pubblicato sul profilo Facebook dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio (Lazio Salute) per incentivare le donazioni dopo che nei giorni scorsi è stato lanciato l'allarme per la carenza di sangue negli ospedali con il rischio di blocco degli interventi chirurgici.

Il video: Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum donano il sangue

"La Regione Lazio sta rimanendo senza sangue, quindi, se puoi, dona presso gli ospedali e tutte le strutture che sono addette a questo scopo in assoluta e totale sicurezza", questo l'appello di Baglioni.

Il video