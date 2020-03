Coronavirus, il rettore dell'università della Tuscia Stefano Ubertini è in quarantena. Nessun sintomo

Coronavirus, il rettore dell'Università della Tuscia in quarantena. E' entrato in contatto con un positivo. Il rettore Stefano Ubertini attualmente si trova in autoisolamento nella sua abitazione per scelta volontaria. Diversi giorni fa, seppur per poco tempo, ha incontrato una persona che è poi risultata positiva al Covid-19. Per questo il professore ha scelto da solo di mettersi in quarantena rimanendo in contatto con le autorità sanitarie per tutti i protocolli del caso. Non ha alcun sintomo e le sue condizioni finora sono buone.

L'Unitus è stata coinvolta nell'emergenza dopo la scoperta della positività della studentessa georgiana e del professore di Agraria. Tra i positivi ci sono anche alcuni dipendenti.