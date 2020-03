Coronavirus, l'ultimo contagiato a Viterbo è il padre di una dottoressa. Solo un caso in rianimazione

Coronavirus, l'ultimo contagiato a Viterbo è il padre di una dottoressa. Salgono a 16, con l’ultimo e unico caso registrato giovedì 12 marzo, le persone contagiate nella Tuscia. Di queste una sola persona - l’anziano di Montefiascone che si era sentito male a casa della figlia a San Lorenzo Nuovo -, si trova in condizioni critiche ed è ricoverato in rianimazione. Gli altri sono tutti in buone condizioni o in via di guarigione. Alcuni sono ricoverati allo Spallanzani di Roma - è il caso del docente dell’Unitus Danilo Monarca, ma anche della 23enne georgiana. La maggior parte è in isolamento nella propria abitazione, come lo stesso fratello infettivologo di Monarca.

Anche il nuovo caso, comunicato dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo, è dunque riconducibile a quest’ultimo, dal momento che si tratta del padre della dottoressa di malattie infettive. A questo punto solo dell’uomo di Montefiascone non è stato ancora possibile accertare il cosiddetto link epidemiologico. Gli altri casi sono tutti riferibili al professor Monarca e al fratello infettivologo. La studentessa georgiana sarebbe stata contagiata durante la sua permanenza in una città del nord Italia. Quello di Oriolo Romano è invece un caso d’importazione: il giovane carabiniere contagiato è di Civitavecchia ed era temporaneamente ospite della famiglia oriolese ora posta in isolamento. Sono 56 infine le persone che nella Tuscia sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.